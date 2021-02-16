بارزاني: تحدثت مع الكاظمي للتعاون في تحديد الضالعين بالهجوم الإرهابي

2021/02/16 | 01:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الهجمات الصاروخية التي استهدف مدينة أربيل مساء الاثنين 15 شباط 2021.وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في تويتر: "أدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية على أربيل، وأحث جميع الكوردستانيين على التزام الهدوء".وأكد: "لقد أوعزت إلى الأجهزة الأمنية بالشروع في فتح تحقيق شامل، وقد تحدثت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول سبل التعاون للعثور على الخارجين عن القانون الذين ارتبكوا هذا العمل الإرهابي".

وكان رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه، الثلاثاء، بالتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء قصف مطار اربيل .

وقال خلية الإعلام الأمني في بيان، ان "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين ، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص".

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى".



وأضافت إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".وتابعت "نهيب بالمواطنين الأعزاء الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل".

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