برهم صالح تعليقا على قصف اربيل : انها معركة الدولة والسيادة ضد الارهاب والخارجين عن القانون

2021/02/16 | 01:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح :" ان استهداف اربيل الذي اوقع ضحايا ، يمثل تصعيدا خطيرا وعملا ارهابيا اجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين " .وقال صالح في تغريدة على / تويتر / :" لا خيار لنا الا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الارهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى ".واضاف :" انها معركة الدولة والسيادة ضد الارهاب والخارجين عن القانون "./ انتهى2

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