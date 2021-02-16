جرحى في أربيل خلال هجوم صاروخي على القاعدة الامريكية

2021/02/16 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬اربيل ‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬ تعرضت‭ ‬القاعدة‭ ‬الامريكية‭ ‬قرب‭ ‬أربيل‭ ‬لهجوم‭ ‬صاروخي،‭ ‬فيما‭ ‬سقط‭ ‬صاروخ‭ ‬اخر‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬وزيران‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬اربيل ‭ ‬عاصمة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬واصيب‭ ‬جريحان‭ ‬في‭ ‬الاقل‭.‬وأطلقت‭ ‬ثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬سقط‭ ‬أحدها‭ ‬في‭ ‬مجمّع‭ ‬عسكري‭ ‬تنتشر‭ ‬فيه‭ ‬قوات‭ ‬أجنبية‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ […]

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