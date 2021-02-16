الاستدراج قبل الأوان

2021/02/16 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك مساع واضحة لاستعجال المواجهة بين الولايات المتحدة وايران داخل العراق تحديداً، ليس هناك مكان بديل لتلك المواجهة، مهما سمعنا من أقاويل وتصريحات عن انجازات لابعاد العراق عن ساحة الصراع، ذلك انّ تصميم بناء المنطقة الذي تمّ رسمه بعد احتلال العراق يقوم على مركزية جغرافيا العراق في اية لعبة سياسية اقليمية او […]

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