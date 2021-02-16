بلينكن يستدرك الازمة: إرهابيو العمال الكردستاني قتلوا الرهائن الأتراك

2021/02/16 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬ في‭ ‬اول‭ ‬موقف‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬امكانية‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬،‭ ‬استدعت‭ ‬تركيا‭ ‬الاثنين‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬مقتل‭ ‬13‭ ‬تركياً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كان‭ ‬يحتجزهم‭ ‬متمردو‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬والذي‭ ‬اعتبرته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭ ‬موالية‭ ‬للحكومة‭ ‬بأنه‭ ‬ضعيف،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭.‬ لكن‭ […]

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