قتيل وجرحى بينهم جندي أميركي في هجوم صاروخي على قاعدة في أربيل

2021/02/16 | 01:54 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهامات لـ"الحشد الشعبي" باستهداف مقرات التحالف الدولي (صافين حامد/ فرانس برس)

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرون بالإضافة إلى جندي أميركي في هجوم صاروخي استهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، قاعدة جوية في كردستان العراق.

والهجوم هو الأول الذي يستهدف مرافق غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين.

وكانت واشنطن توعّدت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بردّ مدمّر في حال قُتل أيّ أميركي في هجوم صاروخي في العراق.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم التحالف الكولونيل، واين ماروتو، أنّ المتعاقد الذي قتل ليس عراقياً، لكنّه لم يعط تفاصيل حول جنسيته.



وصرّح مدير دائرة الصحة في أربيل، دلوفان جلال، لـ"فرانس برس"، أنّ خمسة مدنيين على الأقل جرحوا، وأن وضع أحدهم حرج.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق أنّه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين 15 شباط/فبراير 2021، تمّ إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإنّ هناك عدداً من الجرحى".

وأوضح البيان أنّ "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

وكانت مصادر مصادر أمنية عراقية قد أكدت، في وقت سابق، أن عدداً من الصواريخ سقط قرب مطار أربيل.

وقالت وكالة أنباء كردية محلية، إن "5 صواريخ سقطت في حي وزيران بأربيل، أحدها سقط في حي 40 متر، وإن المعلومات الأولية أكدت أن الصواريخ أسفرت عن سقوط جريحين فقط"، مبينة أن "الصواريخ أخطأت مطار أربيل وسقطت في مناطق مكتظة".

في المقابل، نقلت وكالات أنباء عراقية محلية عن مصادر أمنية قولها إن "القصف وقع قرب مطار أربيل"، مؤكدة أن أعمدة الدخان شوهدت وهي تتصاعد من قرب المطار.

قصف يستهدف محيط مطار أربيل pic.twitter.com/HJ3e2hQDBN

— Saad Shingali (@saadshingalii) February 15, 2021

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، لم يستبعد النائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ديار برواري، أن تكون الجهات نفسها التي قصفت المطار سابقاً هي من تقف وراء الهجوم، في إشارة إلى فصائل منضوية ضمن "الحشد الشعبي"، مبيناً أن "هناك الكثير من المحاولات لاستهداف استقرار الإقليم من بعض الجهات".

وأضاف "استهداف مطار أربيل، قد يكون رسالة موجهة الى قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية التي تشغل جزءاً من المطار".

أما الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرداغي، فأكد في تغريدة له على "تويتر"، أن "من يستهدف العاصمة بغداد هو نفسه الذي يستهدف عاصمة الإقليم (أربيل)، والهدف واحد نشر الإرهاب والفوضى، ونفس النتيجة دائماً تخطئ هدفها و تلحق الأضرار بالمواطنين والمدنيين".

من يستهدف العاصمة بغداد هو نفسه الذي يستهدف عاصمة الاقليم اربيل ، والهدف واحد نشر الارهاب والفوضى ، ونفس النتيجة دائما تخطئ هدفها و تلحق الاضرار بالمواطنين والمدنيين.

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) February 15, 2021

وكان مطار أربيل قد تعرض في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى قصف بصواريخ سقطت في محيطه، وقد وجه مسؤولون كرد الاتهام إلى فصائل منضوية ضمن "الحشد الشعبي"، لكن التحقيقات لم تكشف بعد، في وقت كانت الحكومة العراقية قد تعهدت بكشفها ومحاسبة المسؤولين.

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