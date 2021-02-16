اغلاق مداخل كربلاء امام الوافدين

2021/02/16 | 01:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي،

الثلاثاء، عن اغلاق مداخل المحافظة

امام الوافدين اعتباراً من الخميس

المقبل.

وعقدت خلية الازمة في المحافظة

اجتماعها اليوم، لمناقشة تطبيق

الاجراءات الوقائية على اثر ارتفا

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