دعوة لمشاهدة الساموراي السبعة - محمد زكريا توفيق

2021/02/16 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق يبدأ فيلم الساموراي السبعة بعدة أفراد من قطاع الطرق، تتسلل خلسة وتقوم بمهمة استكشافية لقرية زراعية.



عندما وجدوا أن المحاصيل لم تنضج بعد، قرروا ترك المكان والعودة مرة أخرى وقت الحصاد.



هذا يعني قتل رجال القرية وسرقة طعامها وسبي نساءها.سمعهم أحد المزارعين، كان مختبئا، فأبلغ القرويين بالتهديد.



أخذون الأمر إلى شيخ القرية الطاعن في السن، الذي أمرهم بالعثور على أربعة ساموراي لحماية القرية.



توجه أ ......





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