الكائن الايديولوجي - سلام إبراهيم

2021/02/16 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم الكائن الأيديولوجيمن أغرب ما صادفت يبدو ليناً ظاهراً لكنه من الداخل كونكريت مسلح لا مجال فيه للأخذ والرد يستدير للدنيا والعقل من أجل الدفاع عما يعتقدهوقادة الحزب الشيوعي العراقي الذين عرفتهم عن قرب وبتفاصيل الحياة يتميزون بهذه الصفة، اللين الظاهري والعماء الداخلي.هنا في الدنمارك أبتعدت عن هذه البيئة وصار الأحتكاك خفيفاً في الأماسي الأدبية التي تقاوم على فترات متباعدة.وم ......





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