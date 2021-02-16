ذكريات جميلة مع الانسان الجميل النقى المناضل الشريف البدرى فرغلى - سعيد علام

2021/02/16 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام عندما تقدم بطب احاطة عاجل ضد صفوت الشريف اتهم فيه المسئولين بالعمل ضد برنامج "بدون رقابة"!.رأيه فى البرنامج فى سياق دفاعه عنه " يعتبره المواطنون احد منافذ الحرية الموجودة فى الاعلام المصرى"!.عندما خرج من الاستديو قبل التصوير بدقائق، ليشترى قميص يصلح مع لون الـ"كروما" خلفية البرنامج!.سعيد علامالقاهرة، الاثنين 15/2/2021ماحد اعمق اهداف النيو ليبرالية هو ازلة ال ......





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