الحلبوسي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل

2021/02/16 | 02:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر" تابتعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الآمنة"، لافتا الى إن "هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن البلاد".

وأضاف: "على الجميع التعاون من أجل حفظ استقرار العراق وسيادته، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يتعدى على أمن الوطن والمواطن".

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