"تصعيد خطير".. الرئيس العراقي يستنكر القصف الصاروخي على أربيل

2021/02/16 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، عبر حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين، أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل، ليل الاثنين الثلاثاء، يعد "تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا اجراميا".

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