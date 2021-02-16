2021/02/16 | 02:07 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت رغد صدام حسين عن قلقها الشديد من "تقسيم العراق" أو تحوله لدولة فيدرالية، قائلة "لا أتمنى أن أرى هذا اليوم في بلادي".

وقالت في الجزء الأول الذي عرض الاثنين من سلسلة حصرية مع "العربية" إن موضوع "تقسيم العراق أصبح أحد الخيارات المطروحة على الساحة السياسية"، مشددة على "أن لكل مرحلة متطلباتها إلا تقسيم الوطن".

وأكدت رغد ابنة صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق، أن التدخل الإيراني في المنطقة سافر، مشيرة إلى أن "الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية".

كما اعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها أقرت أيضا أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.

وقالت إنه "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية".

وعند سؤالها عن تبوئها لمناصب سياسية في المستقبل القريب أجابت أن كل شيء وارد وكل الاقتراحات موجودة.

كما لم يخلُ الحديث عن الغزو الأميركي للعراق عام 2003 الذي بسببه تركت العراق ولجأت إلى سوريا ثم الأردن.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحلقات الخاصة مع ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تبث على قناة العربية والحدث وشاهد vip، وبدأت اعتباراً من اليوم الاثنين في 16:00 بتوقيت غرينتش، 19:00 بتوقيت ⁧‫السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغد صدام حسين عن "تقسيم العراق": لا أتمنى هذا اليوم) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغد صدام حسين عن "تقسيم العراق": لا أتمنى هذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).