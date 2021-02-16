2021/02/16 | 02:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: الهجوم على أربيل الآمنة تصعيد خطير واستهداف لأمن البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/16 | 02:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: الهجوم على أربيل الآمنة تصعيد خطير واستهداف لأمن البلاد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: الهجوم على أربيل الآمنة تصعيد خطير واستهداف لأمن البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).