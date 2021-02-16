الحلبوسي يدين هجوم أربيل ويطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق المعتدين

2021/02/16 | 02:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الهجوم الارهابي الذي استهدف محافظة أربيل، مطالباً بإنزال أقصى العقوبات بحق المعتدين.

وقال الحلبوسي في تغريدة على “تويتر” انه “ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الآمنة، إن هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيداخطيرا واستهدافا لأمن البلاد“.

واضاف “على الجميع التعاون من أجل حفظ استقرار العراق وسيادته، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يتعدى على أمن الوطن والمواطن“.

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