وزير الصحة: تسجيل إصابات بسلالة كورونا المتحورة

2021/02/16 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

وشيماء رشيد وعمر عبد اللطيف

أعلنَ وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا بيّن الأطفال في العراق، بعد اكتشافها في المختبرات الجديدة التي دخلت العراق مؤخراً، بينما أعلنت وزارة الاتصالات استضافة تطبيق الكتروني من وزارة الصحة يتيح للمواطنين التسجيل على اللقاح.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي: إن “الفحوصات المختبرية التي أجرتها دوائرنا خلال الساعات الماضية، أظهرت تسجيل إصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا”، وأضاف، أن “هذه السلالة سريعة الانتشار ويتطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة لمنع انتشار السلالة».

وأوضح التميمي، أن “السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصيب الأطفال، وسجلنا عدداً من الإصابات في صفوف الأطفال”، وأشار إلى أن “وزارة الصحة وفرت كل الإمكانيات والمستلزمات للحد من الانتشار السريع للفيروس المتحور بين المواطنين».

وأكد وزير الصحة، “اتخاذ قرار بنزول الفرق الصحية التابعة للوزارة، إلى المناطق والشوارع لفرض غرامات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية”، وأشار إلى أن “الفرق ستفرض غرامة 25 ألف دينار على الاشخاص الذين لايرتدون الكمامات، وخمسة ملايين دينار على المحال التجارية وسائقي المركبات، ومقيمي الفواتح والأعراس».

وطمأن التميمي المواطنين قائلاً: “وزارة الصحة تمتلك الإمكانيات لمواجهة الفيروس المتحور، ونأمل من الجميع والجهات المعنية المساندة للسيطرة على هذا الوباء».

إلى ذلك، قال مدير عام الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي لـ”الصباح” إنه “منذ تسجيل إصابات بالسلالات المتحورة في بلدان العالم، سعت وزارة الصحة إلى الحصول على الإمكانيات التي تمكنها من تشخيص هذه السلالات الجديدة، وإحدى هذه الإمكانيات التي حصلت عليها منذ أسبوع تقريباً،هي نوع من (الكتات) للكشف عن السلالات المتحورة، وقد بدأنا بتدريب الملاكات الطبية ومعاينة الأجهزة، ومنذ ثلاثة أيام بدأت وزارة الصحة بإجراء الفحوصات على النماذج الموجودة في المختبرات وظهرت السلالات الجديدة».

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