السيد الصدر يحدد مستويات الصراع السياسي قبل الانتخابات

2021/02/16 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الاثنين، 3 مستويات للصراع السياسي قبل الانتخابات، أولها الصراع الدموي كالخطف والقتل والضرب وما شاكل ذلك، مؤكداً أن كل ذلك ممنوع عندنا.وأضاف أن الثاني هو الصراع الخدّاع، مبيناً أن أول أسسه الكذب والخداع وكيل التهم بلا دليل وحجة واضحة، بينما أشار إلى أن الثالث هو «الديمقراطي»، عاداً إياه بأنه أخلاقي صادق لا يكون إلا بين أبناء الوطن.

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