نهاية الشهر الحالي موعداً لتسلم 3240 وحدة سكنية بمجمع بسماية

2021/02/16 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

حدّدت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، موعد تسلم البنايات بمجمع بسماية بواقع 3240 وحدة سكنية وموعد القرعة الالكترونية .

وبحثت النجار، خلال لقائها مسؤولي شركة “هانوا” الكورية الجنوبية المنفذة للمباني، في بيان للهيئة، عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بمشروع بسماية السكني، من بينها تحديد نهاية الشهر الجاري، موعداً لتسلم البنايات الخاصة بالمجمع B2 بواقع 2160 وحدة سكنية والمجمع B3 بواقع 1080 وحدة سكنية من الجانب الكوري، بالتفاوض والتنسيق مع اللجنة الفنية.

واضافت، ان “موعد اجراء القرعة الالكترونية سيتم في الاول من اذار المقبل ولغاية الرابع منه وستتم عملية التوزيع في السابع من الشهر نفسه».

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