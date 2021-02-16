"شنقت اثنين في يوم واحد".. حملة الإعدامات الإيرانية تتواصل بحق الأقلية البلوشية

2021/02/16 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل حملة الإعدامات في إيران والتي طالت بشكل خاص، سجناء الأقلية البلوشية، وفق موقع منظمة حقوق الإنسان في إيران.

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