مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في أربيل

2021/02/16 | 02:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، إن التقارير الأولية عن نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل، تفيد بمقتل متعاقد مدني واحد وإ...

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