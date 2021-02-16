2021/02/16 | 02:37 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، إن التقارير الأولية عن نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل، تفيد بمقتل متعاقد مدني واحد وإ...
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في أربيل
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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