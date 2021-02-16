منظمة الصحة العالمية تصرح بالاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا

2021/02/16 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19، ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض من أفقر دول العالم.

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