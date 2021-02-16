رئيس الوزراء العراقي يأمر بفتح تحقيق في قصف أربيل

2021/02/16 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن خلية الإعلام الأمني، أن رئيس الوزرءا والقائد العام للقوات المسلحة، أمر، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشأن استهداف مطار اربيل .

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