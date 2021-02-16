الرئيس العراقي يعلق على استهداف أربيل

2021/02/16 | 03:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس العراقي برهم صالح إن استهداف أربيل يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين....

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