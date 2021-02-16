صور الشاحنة المستخدمة كمنصة لإطلاق الصواريخ على أربيل

2021/02/16 | 04:10 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دون الكشف عن موقعها، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، فجر الثلاثاء، العثور على الشاحنة التي تم منها إطلاق الصواريخ في أربيل.

وقال في بيان إن "الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان والتحالف الدولي عثرت على هذه العجلة".

كان المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، قد أعلن في وقت سابق من ليل الاثنين، مقتل مقاول أجنبي مدني وإصابة 5 مدنيين وجندي أميركي في الهجوم الصاروخي على أربيل.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية، فجر الثلاثاء، بأن أمن كردستان عثر على الشاحنات التي استخدمت في إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى العثور على 4 صواريخ كاتيوشا لم تنطلق باتجاه أربيل.

تشكيل لجنة تحقيق

بدوره، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، وذلك لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي.

كان مراسل "العربية" قد أفاد في وقت سابق بسقوط صواريخ في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق ، فيما تحلق مروحيات أميركية فوق مطار أربيل بحثا عن مصادر الصواريخ.

سقوط صواريخ قرب المطار

وقالت مصادر في قوات البشمركة الكردية إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال بيان لوزارة الداخلية في كردستان إن عددا من الصواريخ أطلق باتجاه أربيل وضواحيها في حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي مما أسفر عن إصابة بعض الأشخاص، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

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