اعتباراً من الأحد المقبل.. تخفيف جديد لقيود كورونا في إسرائيل

2021/02/16 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل إسرائيل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في إطار رفع ثالث إغلاق تام تشهده البلاد منذ بدء جائحة كوفيد-19، وذلك على خلفية حملة تلقيح مكثّفة، وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة.

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