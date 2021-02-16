زلزال عنيف يضرب عاصمة فانواتو

2021/02/16 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال عنيف عاصمة مدينة بورت فيلا، عاصمة وانواتو الواقعة جنوب المحيط الأطلسي، الثلاثاء، وفقا لما نقله المرصد الأميركي للمسح الجيولوجي "USGS".

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