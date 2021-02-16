«كورونا المتحور» يصل العراق: «خطر محدق»

2021/02/16 | 05:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

اعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي عن دخول السلالة الجديدة لجائحة كورونا في العراق والسريعة الانتشار محذرا من خطورتها.

وبين الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الوزارة بحضور الوكلاء ومدراء دوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمتحدث الرسمي للوزارة، بعد اجراء العديد من الفحوصات المختبرية التشخيصية في مختبر الصحة العامة المركزي أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في أعداد الاصابات بالسلالة الجديدة ومن ضمنها حالات اصابة لعدد من الاطفال.

ولفت الى ان الوزارة وضعت خطة لاتخاذ كافة الاجراءات لمجابهة الجائحة وفقا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مع استمرار المؤسسات الصحية بتقديم خدماتها الصحية العامة للمواطنين وتهيئة مراكز كورونا لاستقبال المصابين بالسلالة الجديدة لكوفيد ١٩ وكافة العلاجات المعتمدة وفقا للبروتوكولات الخاصة بعلاج مصابين كورونا.

وأكد على نزول الفرق الصحية بدءا من يوم الثلاثاء الى الشوارع والاسواق والمحال التجارية وفرض غرامة مالية على كل من يخالف ااتباع التعليمات الصحية.

واشار الى ان الحظر سيكون صحياً والالتزام بالمساكن سيقلل من نسب الإصابات والوفيات بين المواطنين.

واضاف نسقنا مع نقابة الصيادلة لمراقبة أسعار الكمامات لتكون متاحة للجميع من ابناء بلدنا.

ودعا المواطنين ووسائل الاعلام وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمرجعيات الدينية والعشائر الى مساندة وزارة الصحة والجيش الابيض في مجابهة السلالة الجديدة، مشيدا بجهود الجيش الابيض وتضحياتهم لمواجهة الجائحة، حاثا اياهم الى بذل المزيد خدمة لأبناء البلد.

كما أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي الخاص بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «عدد الإصابات المسجلة (الاثنين) بلغت 2798 إصابة، مقابل 1119 حالة شفاء، فيما سجلت الصحة 6 وفيات فقط».

قالت الصحة إن الإصابات المسجلة في الموقف الوبائي اليومي لكورونا من ضمن السلالتين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن «الإصابات المسجلة في الموقف الوبائي لكورونا من ضمن السلالتين، وستوضح باقي التفاصيل في وقت لاحق».

وأضاف، أن «البرتوكول العلاجي فعال لكلا السلالتين، وقد يكون هناك تحديث بالبرتوكول بحسب المستجدات»، لافتا إلى أن «وزارة الصحة لديها أسرة كافية، والالآف منها مهيأة في حال تفشي فيروس كورونا».

إلى ذلك، اعلنت وزارة الاتصالات، استضافة التطبيق الالكتروني الخاص بوزارة الصحة لحجز لقاح Covid-19 عبر سيرفراتها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان وزارة الاتصالات سوف تستضيف عبر سيرفراتها التطبيق الإلكتروني الخاص بلقاح كوفيد 19 الذي ستطلقه وزارة الصحة في الفترة المقبلة لغرض حجز المواطنين للقاح المذكور.وأضاف ان الوزارة ستوفر المساحات الخزنية اللازمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة لطلب اللقاح وحسب توجيهات وزير الاتصالات أركان شهاب الشيباني الذي امر بتوفير المستلزمات والدعم اللوجستي كافة للتعاون مع وزارة الصحة لإنجاح مساعيها الحثيثة للتخفيف من حدة الجائحة».

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