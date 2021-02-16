2021/02/16 | 05:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

عُينت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا، أمس الاثنين، مديرة لمنظمة التجارة العالمية، لتصبح أول امرأة وأول إفريقية تتولى هذا المنصب.



وقالت منظمة التجارة العالمية في بيان إن «أعضاء منظمة التجارة العالمية وافقوا للتو على تعيين الدكتورة نغوزي أوكونجو-إيويلا في منصب المديرة العامة»، وذلك بعد 15 دقيقة من افتتاح اجتماع عام عقد لهذه الغاية.



ونقلت فرانس برس عن المنظمة إن «أكونجو-إيويلا أصبحت أول امرأة وأول إفريقية مديرة لمنظمة التجارة العالمية.



ستتولى منصبها في الأول من آذار، وتنتهي ولايتها القابلة للتجديد في 31 آب 2025».



وبعد تعيينها، ألقت أكونجوإيويلا كلمة عن بعد أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة خلال اجتماع مغلق، وفقا للمصدر.



نهاية تشرين الأول عطلت إدارة دونالد ترامب التي سعت خلال أربع سنوات إلى تقويض المنظمة، في اللحظة الأخيرة التوافق الذي كان يرتسم حول النيجيرية البالغة 66 عاما.



وكان تعيينها متوقعاً بعد انسحاب منافستها الوحيدة وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي في 5 شباط.



واتخذت الأخيرة قرارها بعدما تشاورت مع الولايات المتحدة التي كانت داعمتها الرئيسية في ظل إدارة دونالد ترامب.

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