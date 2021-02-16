عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب باعتقال قائد الحرس الثوري الإيراني

2021/02/16 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي حطمتها إيران العام الماضي، احتجاجًا في طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، للمطالبة بالعدالة لأحبائهم واعتقال قائد الحرس الثوري الإيراني.

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