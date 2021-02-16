2021/02/16 | 06:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صواريخ تهز اربيل والتحالف يعلن مقتل متعاقد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صواريخ تهز اربيل والتحالف يعلن مقتل متعاقد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).