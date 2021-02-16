هاريس وماكرون يناقشان ملفات كورونا والتغيّر المناخي

2021/02/16 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية، الإثنين، ملفّات عدّة من بينها جائحة كورونا والتغيّر المناخي، في اتصال نادر بين نائب رئيس أميركي وزعيم أجنبي.

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