"حبوب منع البلوغ".. قرار بريطاني يثير الجدل حول تقييد "الهوية الجنسية للأطفال"

2021/02/16 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيّدت محكمة بريطانية الوصول إلى أدوية منع سن البلوغ، في قرار أثار الجدل حول حق الأطفال الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية في الوصول إلى ما يساعدهم في تحديد ميولهم واتجاهاتهم.

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