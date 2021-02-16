بالصور.. العثور على السيارة والمنصة التي أطلقت الصواريخ منها في أربيل

2021/02/16 | 07:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق العثور على السيارة التي تم منها إطلاق الصواريخ في أربيل....

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