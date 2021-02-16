النفط تكشف عن قرب وصول نقاوة البنزين الى 88 بالمئة

2021/02/16 | 07:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة النفط ،الثلاثاء، عن قرب وصول نقاوة البنزين الى 88 بالمئة ، فضلا عن اعادة العمل بـ 4 مصاف في المناطق المحررة.وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان الملاكات الهندسية والفنية في شركة مصافي الجنوب تعمل على انجاز عدد من المشاريع التي تسهم بتطوير ادائها وتحسين طاقاتها التكريرية ونوعية المحروقات المنتجة، منوها بان الملاكات انجزت حاليا مشروع نصب برج التبريد بطاقة 12 الف متر مكعب في الساعة والذي يعد الاكبر في العراق ومن المؤمل ان يدخل العمل مطلع نيسان المقبل.واضاف ان ملاكات الوزارة تعمل ايضا على تنفيذ مشروع 3 مراجل بخارية بطاقة 100 طن في الساعة لكل منها، مشيرا الى ان هناك مساعي لادخال المشروع الى العمل في 15 حزيران المقبل ليتسنى بعدها بشهر ادخال مشروع وحدات تعاملات المياه بطاقة 450 طنا في الساعة والذي سيوفر مياها عالية النقاوة لتغذية المراجل الجديدة والحالية في مصفى البصرة.وكشف جهاد، عن قرب اضافة وحدة ازمرة بطاقة 11 الف برميل يوميا والتي ستساعد في زيادة وتحسين انتاج البنزين بنقاوة تصل الى 88 بالمئة ، لافتا الى ان هذا المشروع سيدخل العمل مطلع تموز المقبل .

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