هيئة الاستثمار تحدد موعد تسليم 3240 وحدة سكنية بمجمع بسماية

2021/02/16 | 07:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حدّدت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار،الثلاثاء، موعد تسلم البنايات بمجمع بسماية بواقع 3240 وحدة سكنية وموعد القرعة الالكترونية .وذكر بيان للهيئة تلقت "الاقتصاد نيوز " نسخة منه، ان رئيسة الهيئة بحثت خلال لقائها مسؤولي شركة “هانوا” الكورية الجنوبية المنفذة للمباني، عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بمشروع بسماية السكني، من بينها تحديد نهاية الشهر الجاري، موعداً لتسلم البنايات الخاصة بالمجمع B2 بواقع 2160 وحدة سكنية والمجمع B3 بواقع 1080 وحدة سكنية من الجانب الكوري، بالتفاوض والتنسيق مع اللجنة الفنية. واضاف البيان، ان “موعد اجراء القرعة الالكترونية سيتم في الاول من اذار المقبل ولغاية الرابع منه وستتم عملية التوزيع في السابع من الشهر نفسه».

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