إيلون ماسك يدعو بوتين لحوار علني.. والكرملين يرد

2021/02/16 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت روسيا على دعوة الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إجراء محادثة معه عبر تطبيق خدمة البث الصوتي المباشر "كلوب هاوس" الذي لقي رواجا كبيرا الفترة الماضية

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