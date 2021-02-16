شاهد.. استهداف قواعد اميركية في اربيل

2021/02/16 | 07:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوت صافرات الإنذار في مدينة اربيل شمالي العراق؛ وزارة الداخلية في منطقة كردستان العراق اعلنت سقوط عدد من الصواريخ واصابة عدد من الجرحى، وطالبت السكان...

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