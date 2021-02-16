الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق بشأن استهداف مطار أربيل

2021/02/16 | 07:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشأن استهداف مطار اربيل ....

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