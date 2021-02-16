شاهد.. لحظة استهداف قاعدة تركية شمال العراق

2021/02/16 | 07:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجموعة عمليات "اصحاب الكهف" مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف قاعدة تركية شمال العراق....

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