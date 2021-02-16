بارزاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي بلينكن

2021/02/16 | 08:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ، فجر الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن .

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وقالت وسائل إعلام كردية وتابعها "ناس" (16 شباط 221) إن "الجانبين بحثا الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل الليلة الماضية، معبرين عن تعاطفهما مع ضحايا الهجوم".

وحث الوزير الأميركي، "على دعم التحقيق المشترك لحكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية من اجل تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان لكشف الجهة التي تقف وراء قصف محافظة أربيل.





وجاء في بيان أصدرته خلية الإعلام الأمني، ورد إلى "ناس" ليل الإثنين على الثلاثاء (16 شباط 2021) إن "السيد القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء اليوم الإثنين ، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2021)، أنه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى".

وأضافت إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد".

وتابعت "نهيب بالمواطنين الأعزاء الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل، حتى نوافيكم بمزيد من المعلومات لاحقاً".

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري، الاثنين، إن الصواريخ التي استهدفت مدينة أربيل لم تطلق من نينوى.

وذكر الجبوري في تصريح لوسائل إعلام كردية تابعه "ناس"، (15 شباط 2021)، "اتصلت بكافة القطعات والجهات المعنية، لم يطلق أي صاروخ من حدود محافظة نينوى والكل أكدوا على ذلك".

وسقطت مجموعة من الصواريخ في محيط مدنية اربيل ، ما ادى إلى جرح شخصين وفق حصيلة أولية.

وأفادت وسائل إعلام كردية تابعها "ناس"، (15 شباط 2021)، بسقوط 5 صواريخ في حي وزيران، أحدهن سقط في حي 40 متري، ووفق المعلومات الأولية أسفرت عن سقوط جريحين.

كما أظهرت مشاهد متداولة لحظة انفجار مقذوف وسط أحد الشوارع المكتظة بمدينة أربيل.

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