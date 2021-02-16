وزارة العمل تطلق مبادرة وطنية للمشاريع الريادية للشباب العاطلين

2021/02/16 | 08:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مبادرة لدعم الشباب العاطلين بتقديم قروض ميسرة بطريقة تحفيزية مختلفة عما اعتمدت مسبقا. وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان “المبادرة تتضمن مسابقة بين الافكار والمشاريع المختلفة التي تعد ريادية بالدرجة الاولى لدعم شريحة الشباب العاطلين عن العمل”، مضيفا ان “المبادرة او المسابقة هي وطنية وتشمل جميع محافظات البلاد لاختيار المشاريع الريادية والابتكارية ذات الافكار الجديدة، ليحصل الفائز على قرض ميسر بدون فوائد يصل الى 20 مليون دينار، والتدريب والاستشارة على المشروع لمدة سنة» .وتابع ان “الشمول بالمبادرة يكون من خلال توفر الشروط بالمتقدمين عليها، وهي ان لا يقل عمره عن 18 سنة، وان يكون عاطلا، وان يمتلك فكرة مشروع ريادي غير تقليدي» .في سياق اخر، كشف باهض عن “التنسيق مع وزارة الداخلية لتجديد اجازات العمل للعمالة الاجنبية من خلال فتح مكتب جديد لدائرة الاقامة في وزارة العمل يعمل بالتعاون مع مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة لحل مشكلة تسرب العمالة الاجنبية الى البلاد خارج الضوابط وقانون الاقامة ومنح رخصة العمل». واشار الى ان “المكتب سيتولى منح اجازات العمل للعامل الاجنبي بشكل قانوني وتبسيط الاجراءات الراغبين باستخدام العامل الاجنبي في بعض الاعمال تطبيقا لقانون العمالة الاجنبية في البلاد».

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