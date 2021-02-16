واشنطن رحّبت بالخطوة.. كندا تقود إعلاناً يدين الاحتجاز التعسّفي

2021/02/16 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كندا النقاب، الإثنين، عن إعلان وقّعته عشرات الدول يستهدف الاحتجاز التعسفي للرعايا الأجانب، وهي ممارسة تقول أوتاوا إن بكين استخدمتها أخيراً ضدّ مواطنين كنديين.

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