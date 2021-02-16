شاهد.. هجوم لاعبي فريق عراقي على حكم المبارة والسبب!

2021/02/16 | 08:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم لاعبو فريق الرفاعي لكرة القدم حكم مباراة التي اجريت ضد فريق الناصرية بمحافظة ذي قار بالعراق....

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