سلالة كورونا الجديدة.. الصحة النيابية تتحدث عن دخولها إلى العراق

2021/02/16 | 08:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

قال عضو لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي، إن هناك دلائل علمية، تشير إلى دخول السلسلة الثانية من فيروس كورونا إلى العراق، منذ أسبوع.

وقال الموسوي في تصريح صحافي إن "الجميع توقع حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، لكن الموجة الثانية لكورونا تأخرت عن موعدها في العراق، حيث يلاحظ أن الموجة الثانية دخلت لبلدان اوربية وافريقية وآسيوية وكانت اشد واقسى من الاولى وكان انتشارها أوسع واعراضها أشد".

وأوضح أنه "مما ساعد على الموضوع هو برودة الجو، والعراق تعرض لموجتي برد وهي فترة نشاط الفيروس"، مضيفا أن "الدلائل العلمية تشير الى دخول السلالة الجديدة لكورونا للعراق قبل أسبوع".

وتابع، "ارتفاع الإصابات زاد 400%، اي اربع اضعاف العدد خلال اسبوع بالاضافة الى زيادة عدد الوفيات"، مشيرا الى أن "99% من المواطنين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية والتباعد والتعقيم".

ولفت الموسوي الى أن "عدم كشف وزارة الصحة لدخول السلالة الجديدة هو بسبب غياب اجهزة الفحص عن هذه السلاسة"، مبينا أنه "اليوم تم إجراء أول فحص لسلالة كورونا الجديدة في العراق بعد ادخال اجهزة الفحص الجديدة وخلال 24 ساعة سيتم الإعلان عن النتائج بشكل دقيق".

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