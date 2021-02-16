 خبير اقتصادي يحذر من تراجع القدرة الشرائية للمواطن مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار

2021/02/16 | 08:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصحذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، من تراجع القدرة الشرائية للمواطن العراقي في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، لافتا الى ان الحكومة تسعى لاستنزاف الاموال الموجودة داخل المنازل وهو ماسيزيد من معاناة المواطن خلال الايام المقبلة.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الحديث عن وجود 34 تريليون دينار داخل المنازل امر استغلته الحكومة في محاولة منها للحصول على هذه المبالغ عبر قيامها برفع سعر صرف الدولار امام الدينار”.واضاف ان “القدرة الشرائية للمواطن واصحاب محال الاسواق ستنخفض بشكل كبير، بسبب استمرار ارتفاع الاسعار، خاصة ان الكثير من التجار اكدوا استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية من دون اي سيطرة حكومية على هذا الارتفاع”.وبين ان “الايام المقبلة ستشهد ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير، حيث ان استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الشعب، ستكون له نتائج كارثية على المستوى الاقتصادي للفرد وحتى الموظف، اذ ينبغي ان تخفض سعر صرف الدولار مع استمرار ارتفاع اسعار النفط”.



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