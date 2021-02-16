الشخصي هو سياسي – حول الحب والنسوية. - نادية محمود

2021/02/16 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_محمود بمناسبة الحديث عن عيد الحب، لا بد من تناول موضوعة الحب والمرأة.



حيث الهدف من تناول هذا الموضوع هو تحديد "أي نوع من النساء او البشر نريد أن نكون؟ واي من الحقوق نريد ان ننال؟" تركز هذه المقالة على حقوق المرأة حيث ان المرأة والرجل لا يدخلان علاقة متكافئة ومتساوية وعادلة حين يدخلان في علاقة حب.



هذا اللا تكافؤ واللا مساواة، كحال اي لامساواة اخرى، يجب التصدي له.



ونحن نغتنم هذه المناسبة " عيد الحب" للح ......





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