أليس الوضع الحالي ل-لاسامير- امتحانا للحكومة في وطنيتها وفي توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية؟ - محمد إنفي

2021/02/16 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_إنفي أوحى لي بهذا الموضوع عنوان عمود الأخ عبد الحميد جماهري (مدير النشر والتحرير بجريدة "الاتحاد الاشتراكي") ليوم الثلاثاء 9 فبراير، "صمت الحكومة: لا سامير...



لا مجي بكري" الذي يلخص بامتياز وتميز الموقف السلبي للحكومة من قضية ذات أبعاد وطنية وسياسية واقتصادية واجتماعية.



فما هي هذه القضية؟ إنها، ببساطة وباختصار شديد، قضية مصير "معلمة صناعية مغربية دشنها المغفور له الملك محمد الخامس سنة 1960 (...) ف ......





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