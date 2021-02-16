ترامب والصدر: قضيتان وجذر واحد! - توما حميد

2021/02/16 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد نشرت صحيفة واشنطن بوست في 10 شباط 2021، مقال حول دوافع الهجوم على الكابيتول بعنوان" غالبية الاشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب اعمال الشغب في الكابيتول لديهم تاريخ من المشاكل المالية- تثير سلسلة من حالات الافلاس والمشاكل الضريبية والديون السيئة اسئلة لدى الباحثين الذين يسعون الى فهم دوافع الهجوم".ويضيف كاتب المقال “اظهر ما يقارب من 60% من الأشخاص الذين يواجهون اتهامات تتعلق بأحداث الشغب في الكا ......





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