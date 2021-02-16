 البياتي: الحكومة تجاهلت مطالب المواطن بتخفيض تسعيرة المولدات الاهلية رغم تحسن الكهرباء

2021/02/16 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصراى المحلل السياسي كامل البياتي، ان السلطة التنفيذية تمارس اعمالا خبثة مع المواطن، خاصة ان هناك تاكيدات نيابية بقيام وزارة النفط ببيع النفط بالسعر التجاري على اصحاب المولدات، لافتا الى ان هناك تجاهل للمواطن الذي يطالب بتخفيض تسعيرة المولدات الاهلية في ظل حصار اقتصادي يعيشه الشعب.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “ارتفاع تسعيرة المولدات الاهلية لـ 20 الف للامبير الواحد، لامبرر له خاصة ان هناك تحسن كبير في ساعات تجهيز الطاقة، حيث يستمر هذا التحسن كل عام لشهرين او اكثر”.واضاف ان “الحكومة يجب ان تفرض سلطتها على اصحاب المولدات وتلزمهم بتخفيض تسعيرتهم الى مبلغ بسيط في ظل حصار اقتصادي فرضته الحكومة على الشعب عند رفعها سعر صرف الدولار امام الدينار”.وبين ان “وزارة النفط وبحسب تأكيدات نيابية فأنها تبيع النفط لاصحاب المولدات بالتسعيرة التجارية، وبالتالي فهي تلزمهم برفع تسعيرة الامبير، وتتجاهل مطالب المواطن الذي اصبح كل همه تخفيض التسعيرة وعودة المواد الغذائية والسلع الى اسعارها القديمة”.



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