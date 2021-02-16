ستيفاني وليامز تتحدث عن

2021/02/16 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن الليبيين يريدون استعادة سيادتهم المنتهكة بالكامل، وتوحيد مؤسساتهم، وإجراء الانتخابات بعد "كوكتيل قاتل" أخرج انتفاضة الليبيين في 2011 عن مسارها.

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